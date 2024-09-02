США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко
13:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наличие российского ядерного щита сдерживает США от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.
«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они [США] не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 13:00 02.09.2024
- Путин назвал губительным для спорта участие трансгендеров в женских состязаниях
- 12:32 02.09.2024
- Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
- 12:20 02.09.2024
- Провокация Киева в Курской области провалится, РФ разберется с бандитами — Путин
- 12:05 02.09.2024
- Глава штаба Харрис назвала ее аутсайдером в предвыборной гонке — Axios
- 12:00 02.09.2024
- В ЕС опасаются, что доминирование мужчин в ЕК станет унижением для Европы — Politico
- 11:38 02.09.2024
- Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города
- 11:32 02.09.2024
- Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в СВО — Путин
- 11:20 02.09.2024
- Глава МИД Польши высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности — FT
- 11:18 02.09.2024
- На Восточном экономическом форуме Сбер представит сервисы для человека, бизнеса и государства
- 11:05 02.09.2024
- Региональные выборы в ФРГ стали тяжелым ударом для Шольца — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать