США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наличие российского ядерного щита сдерживает США от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они [США] не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.