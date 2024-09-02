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США не знают, как при наличии ядерного щита РФ быть с Россией и Белоруссией — Лукашенко

13:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наличие российского ядерного щита сдерживает США от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.

«Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они [США] не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись — будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь — у тех, кто принимает эти решения», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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