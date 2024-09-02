Российские войска освободили Скучное в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — сказали там.