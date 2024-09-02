После провала в Курской области противники РФ могут пойти на мирные переговоры — Путин
13:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин прогнозирует, что противники РФ могут пойти на переговоры после провала украинской провокации в Курской области.
Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства заявил о неизбежном провале украинской провокации в Курской области. По мнению Путина, после такого провала у противников России «возникнет желание действительно — не на словах, а на деле — переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами».
«Мы никогда от этого не отказывались», — подчеркнул российский лидер.
«Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами», — указал президент.
Он напомнил, что «горячая фаза началась с того, как наш противник выбросил все договоренности, связанные с возможностью мирного урегулирования на Донбассе». «Они объявили о том, что не будут исполнять так называемые минские соглашения, когда мы договорились о том, как дальше должны выстраивать отношения с Украиной и внутри Украины с теми людьми, которые не теряют связи с Россией», — уточнил Путин. «Нет, они выбросили все эти договоренности и начали подготовку к военным операциям, которые и так уже неоднократно проводили на территории Донбасса», — пересказал ход событий глава государства.
«Мы по сути начали защищать наших людей, которые живут на этой территории. Но, тем не менее, мы всегда выступали за мирное урегулирование», — заявил российский лидер.
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