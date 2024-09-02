Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат
14:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доступ к порталу видеотрансляции с избирательных участков на довыборах в Госдуму в Ростовской и Брянской областях будут иметь только ЦИК РФ, избирательные комиссии регионов, где проходят выборы, и центры общественного наблюдения. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК РФ.
«Постановлением ЦИК РФ предусматривается приятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования в дни выборов, так как получение информации о присутствии в избирательных участках может стать наводкой [для врага] с последующем совершением террористических действий против наших граждан. Доступ к трансляции изображения из участков при проведении довыборов в Госдуму [в Ростовской и Брянской областях] будет доступен ЦИК РФ, избирательным комиссиям, где проводятся выборы, и центрам общественного наблюдения», — заявил на заседании член ЦИК РФ Александр Курдюмов.
Аналогичные ограничения на доступ к порталу ЦИК РФ рекомендовал ввести восьми избиркомам приграничных регионов, где в единый день голосования пройдут выборы разного уровня, — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областей, Севастополя.
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