Доступ к видеонаблюдению на довыборах в ГД в Брянской и Ростовской областях ограничат

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к порталу видеотрансляции с избирательных участков на довыборах в Госдуму в Ростовской и Брянской областях будут иметь только ЦИК РФ, избирательные комиссии регионов, где проходят выборы, и центры общественного наблюдения. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК РФ.

«Постановлением ЦИК РФ предусматривается приятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования в дни выборов, так как получение информации о присутствии в избирательных участках может стать наводкой [для врага] с последующем совершением террористических действий против наших граждан. Доступ к трансляции изображения из участков при проведении довыборов в Госдуму [в Ростовской и Брянской областях] будет доступен ЦИК РФ, избирательным комиссиям, где проводятся выборы, и центрам общественного наблюдения», — заявил на заседании член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

Аналогичные ограничения на доступ к порталу ЦИК РФ рекомендовал ввести восьми избиркомам приграничных регионов, где в единый день голосования пройдут выборы разного уровня, — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовская областей, Севастополя.