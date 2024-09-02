Турция подала заявку на вступление в БРИКС — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметило агентство, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Согласно сведениям Bloomberg, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября в Казани.