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НОВОСТИ

Турция подала заявку на вступление в БРИКС — Bloomberg

15:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметило агентство, таким образом Турция стремится усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися странами. Согласно сведениям Bloomberg, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября в Казани.

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