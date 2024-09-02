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Более 40% итальянцев считают, что никто не должен вмешиваться в украинский конфликт

15:12 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 40% итальянцев убеждены, что украинский конфликт должен быть урегулирован между Москвой и Киевом без внешнего вмешательства. Почти 23% считают, что Украина для этого должна уступить часть территорий, на которые претендует.

Такие результаты приводит портал AnalisiDifesa, ссылаясь на соответствующий опрос общественного мнения, проведенный 31 августа по заказу Affariitaliani.it к своему форуму La Piazza, в котором приняли участие представители правительства Италии, включая обоих вице-премьеров министров иностранных дел Антонио Таяни и транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

Более половины опрошенных (51,8%) считают, что Италия должна сократить объемы помощи Украине. Почти 29% допускают, что отдельные страны на двусторонней основе могут посылать оружие Киеву. 8,1% выступили за прямое вмешательство НАТО в конфликт.

В отношении ЕС более 64% итальянцев выразили недовольство назначением на второй срок на пост главы Еврокомиссии немки Урсулы фон дер Ляйен, 65% полагают, что Брюссель препятствуетнаправленной на развитие экономической и социальной политике Италии. Почти 74% верят, что в случае избрания президентом США Донадьд Трамп сможет положить конец конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине.

Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1000 человек разных возраста, профессиональной деятельности и мест проживания.

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