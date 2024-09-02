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Путин посетил в Туве крупнейший в РФ буддистский монастырь

16:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин осмотрел монастырский комплекс «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»), открытый весной прошлого года. Это крупнейшее в России буддистское культовое сооружение и первое, открытое в Туве с 1930-х годов.

Глава государства посетил 56-метровый 12-этажный комплекс, строительство которого началось в 2014 году. Монастырь был основан в 1992 году Далай-ламой XIV, в единственный раз тогда посетившим известный буддистскими традициями регион. Торжественное открытие состоялось 28 апреля 2023 года, планируется также строительство второй очереди храмового комплекса.

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