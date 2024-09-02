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Соединения ВМФ могут быть созданы на Азовском море — главнокомандующий

16:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения на Азовском море могут быть созданы в составе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, сообщил главнокомандующий Александр Моисеев.

«Нет сомнений, что соединения военно-морского флота на Азовском море будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие — развитие Азовского морского района, который также живет перспективами, а сейчас решает важные для всех нас в том числе боевые задачи», — сообщил он в эфире телеканала «Звезда».

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