Соединения ВМФ могут быть созданы на Азовском море — главнокомандующий
16:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединения на Азовском море могут быть созданы в составе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, сообщил главнокомандующий Александр Моисеев.
«Нет сомнений, что соединения военно-морского флота на Азовском море будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие — развитие Азовского морского района, который также живет перспективами, а сейчас решает важные для всех нас в том числе боевые задачи», — сообщил он в эфире телеканала «Звезда».
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