ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли более 8 900 военных

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ за все время боев на курском направлении превысили 8 900 военных, 80 танков, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8 900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 6 РСЗО HIMARS и 2 MLRS, 7 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 2 транспортно-заряжающие машины, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т. ч. 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77», — сообщили там.