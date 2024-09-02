Серия взрывов произошла в Харькове

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в Харькове, сообщил глава военной администрации области Олег Синегубов. «Взрывы в Харькове», — написал он в телеграм-канале. Подробности не приводятся.

Ранее об одном взрыве в городе информировал мэр Игорь Терехов.

В настоящее время в Харьковской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.