Серия взрывов произошла в Харькове
17:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели в Харькове, сообщил глава военной администрации области Олег Синегубов. «Взрывы в Харькове», — написал он в телеграм-канале. Подробности не приводятся.
Ранее об одном взрыве в городе информировал мэр Игорь Терехов.
В настоящее время в Харьковской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.
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