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НОВОСТИ

Серия взрывов произошла в Харькове

17:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в Харькове, сообщил глава военной администрации области Олег Синегубов. «Взрывы в Харькове», — написал он в телеграм-канале. Подробности не приводятся.

Ранее об одном взрыве в городе информировал мэр Игорь Терехов.

В настоящее время в Харьковской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.

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