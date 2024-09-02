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НОВОСТИ

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

17:12 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Визит президента РФ продлится два дня. На следующий день — 3 сентября — запланированы двусторонние встречи, в том числе с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

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