США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду — CNN
20:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду.
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