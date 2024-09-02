США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду — CNN

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций. В понедельник он был переправлен из Доминиканской Республики во Флориду.