Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медалью наградят военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, принимавших участие в рядах ВС СССР в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, партизанов и членов подпольных организаций на временно оккупированных территориях СССР. Награды удостоятся и труженики тыла, уже имеющие ордена СССР или медали, такие как: «За трудовое отличие», «За оборону Москвы», «Житель осажденного Севастополя» и т. д., лица, проработавшие в годы войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях.

Бывшие несовершеннолетие узники концлагерей также будут награждены этой медалью.