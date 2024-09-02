ЦИК РФ принял решение ограничить фото- и видеосъемку на участках в ряде приграничных регионах

19:22 Источник: Интерфакс

Центризбирком России принял постановление, согласно которому избирательные комиссии восьми приграничных регионов на сентябрьских выборах могут запретить фото- и видеосъемку на избирательных участках и вблизи них для всех, кроме аккредитованных СМИ. Соответствующее постановление комиссии принято на заседании комиссии в понедельник.

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, такие решения направлены на то, «чтобы в этой избирательной кампании жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в избирательном процессе, не подвергались опасности». По его словам, ограничения не будут затрагивать аккредитованные СМИ. Они смогут, как и раньше, проводить фото- и видеосъемку. «Что касается других граждан, наше постановление представляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков», – пояснил Булаев.

Речь идет об избирательных комиссиях восьми приграничных регионов РФ. К таким регионам относятся: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь.

По информации Интерфакса

