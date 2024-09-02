0
0
146
НОВОСТИ

ЦИК РФ принял решение ограничить фото- и видеосъемку на участках в ряде приграничных регионах

19:22 02.09.2024 Источник: Интерфакс

Центризбирком России принял постановление, согласно которому избирательные комиссии восьми приграничных регионов на сентябрьских выборах могут запретить фото- и видеосъемку на избирательных участках и вблизи них для всех, кроме аккредитованных СМИ. Соответствующее постановление комиссии принято на заседании комиссии в понедельник. 

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, такие решения направлены на то, «чтобы в этой избирательной кампании жизнь и здоровье граждан, которые участвуют в избирательном процессе, не подвергались опасности». По его словам, ограничения не будут затрагивать аккредитованные СМИ. Они смогут, как и раньше, проводить фото- и видеосъемку. «Что касается других граждан, наше постановление представляет избирательным комиссиям субъектов РФ возможность по рекомендации оперативных штабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков», – пояснил Булаев. 

Речь идет об избирательных комиссиях восьми приграничных регионов РФ. К таким регионам относятся: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область, Севастополь.

По информации Интерфакса

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 02.09.2024
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
0
37
20:00 02.09.2024
США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду — CNN
0
133
19:28 02.09.2024
В российской киноиндустрии ощущается нехватка сценаристов и продюсеров - Любимова
0
155
19:20 02.09.2024
Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
0
193
18:40 02.09.2024
В Финляндии заграждение на границе с Россией сделают выше — пограничники
0
218
18:00 02.09.2024
В России сегодня открылись 132 новые школы — Мишустин
0
240
17:32 02.09.2024
Серия взрывов произошла в Харькове
0
321
17:12 02.09.2024
Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
0
382
17:00 02.09.2024
ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли более 8 900 военных
0
303
16:32 02.09.2024
Соединения ВМФ могут быть созданы на Азовском море — главнокомандующий
0
370

Возврат к списку