В российской киноиндустрии ощущается нехватка сценаристов и продюсеров - Любимова

19:28 Источник: Интерфакс

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов и продюсеров в отечественной киноиндустрии. «Я хочу сказать очень важное для тех, кто совсем скоро оканчивает ВГИК. Мы вас очень ждем, вас очень не хватает на съемочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, вас не хватает особенно, и тех, кто будет продюсировать талантливые тексты», – сказала Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в День знаний посетили ВГИК.

По информации Интерфакса

