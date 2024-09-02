В российской киноиндустрии ощущается нехватка сценаристов и продюсеров - Любимова
19:28 02.09.2024 Источник: Интерфакс
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов и продюсеров в отечественной киноиндустрии. «Я хочу сказать очень важное для тех, кто совсем скоро оканчивает ВГИК. Мы вас очень ждем, вас очень не хватает на съемочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, вас не хватает особенно, и тех, кто будет продюсировать талантливые тексты», – сказала Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в День знаний посетили ВГИК.
По информации Интерфакса
НОВОСТИ
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
- 20:00 02.09.2024
- США арестовали самолет Мадуро и направили воздушное судно во Флориду — CNN
- 19:22 02.09.2024
- ЦИК РФ принял решение ограничить фото- и видеосъемку на участках в ряде приграничных регионах
- 19:20 02.09.2024
- Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
- 18:40 02.09.2024
- В Финляндии заграждение на границе с Россией сделают выше — пограничники
- 18:00 02.09.2024
- В России сегодня открылись 132 новые школы — Мишустин
- 17:32 02.09.2024
- Серия взрывов произошла в Харькове
- 17:12 02.09.2024
- Путин прибыл в Монголию с официальным визитом
- 17:00 02.09.2024
- ВСУ за все время боев на курском направлении потеряли более 8 900 военных
- 16:32 02.09.2024
- Соединения ВМФ могут быть созданы на Азовском море — главнокомандующий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать