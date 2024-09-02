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НОВОСТИ

В российской киноиндустрии ощущается нехватка сценаристов и продюсеров - Любимова

19:28 02.09.2024 Источник: Интерфакс

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов и продюсеров в отечественной киноиндустрии. «Я хочу сказать очень важное для тех, кто совсем скоро оканчивает ВГИК. Мы вас очень ждем, вас очень не хватает на съемочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, вас не хватает особенно, и тех, кто будет продюсировать талантливые тексты», – сказала Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в День знаний посетили ВГИК.

По информации Интерфакса

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