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Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто

21:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не выживет, если в страну прекратятся поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну, обеспечить спрос на топливо», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Сийярто отметил, что Венгрия не обладает инфраструктурой, достаточной для обеспечения поставок по альтернативным путям. По словам министра, решение украинских властей прекратить транзит российской нефти через трубопровод «Дружба» представляет собой «серьезный вызов» венгерской экономике.

Глава МИД Венгрии отметил, что с начала специальной военной операции на Украине экономическая политика Евросоюза стала «чрезмерно политизированной», и европейские дипломаты рассматривают вопросы обеспечения топливом с точки зрения идеологии.

«Для нас вопросы надежного энергоснабжения — это темы, не имеющие отношения ни к политике, ни к идеологии, это обязанность страны. И это вопрос физического существования», — заключил Сийярто.

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