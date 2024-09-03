Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
09:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС) уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: над территориями Брянской и Калужской областей», — сообщили в ведомстве.
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