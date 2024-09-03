Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ (АЗРФ) может превысить 7 -10 трлн рублей к 2050 году. Об этом сообщил ТАСС на полях ВЭФ директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.

«По расчетам коллектива мерзлотоведов, минимальный ущерб от таяния мерзлоты для жилых и промышленных зданий и сооружений превысит 7 — 10 трлн рублей без учета линейных сооружений нефтегазовых компаний и будущих инвестиций в развитие северных территорий РФ в среднем для различных сценариев к 2050 году только в Арктической зоне РФ», — сказал Железняк.