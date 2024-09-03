Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.
09:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ (АЗРФ) может превысить 7 -10 трлн рублей к 2050 году. Об этом сообщил ТАСС на полях ВЭФ директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.
«По расчетам коллектива мерзлотоведов, минимальный ущерб от таяния мерзлоты для жилых и промышленных зданий и сооружений превысит 7 — 10 трлн рублей без учета линейных сооружений нефтегазовых компаний и будущих инвестиций в развитие северных территорий РФ в среднем для различных сценариев к 2050 году только в Арктической зоне РФ», — сказал Железняк.
НОВОСТИ
- 10:20 03.09.2024
- МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
- 10:05 03.09.2024
- Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование
- 10:00 03.09.2024
- Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области
- 09:20 03.09.2024
- Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток
- 09:05 03.09.2024
- Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц
- 09:00 03.09.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
- 22:40 02.09.2024
- Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
- 22:00 02.09.2024
- Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
- 21:20 02.09.2024
- Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто
- 20:40 02.09.2024
- Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать