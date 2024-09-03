0
0
164
НОВОСТИ

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 7-10 трлн рублей к 2050 г.

09:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ (АЗРФ) может превысить 7 -10 трлн рублей к 2050 году. Об этом сообщил ТАСС на полях ВЭФ директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк.

«По расчетам коллектива мерзлотоведов, минимальный ущерб от таяния мерзлоты для жилых и промышленных зданий и сооружений превысит 7 — 10 трлн рублей без учета линейных сооружений нефтегазовых компаний и будущих инвестиций в развитие северных территорий РФ в среднем для различных сценариев к 2050 году только в Арктической зоне РФ», — сказал Железняк.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 03.09.2024
МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
0
63
10:05 03.09.2024
Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование
0
92
10:00 03.09.2024
Пехотинцы ЧФ устроили засаду и остановили продвижение ВСУ в приграничье Курской области
0
117
09:20 03.09.2024
Тайвань предложил Китаю забрать у России Дальний Восток
0
191
09:05 03.09.2024
Продажи новых авто в РФ в январе — августе выросли на 52%, до 1,174 млн единиц
0
205
09:00 03.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили два БПЛА самолетного типа над Брянской и Калужской областями
0
192
22:40 02.09.2024
Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом, подтвердил Нетаньяху
0
623
22:00 02.09.2024
Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
0
661
21:20 02.09.2024
Венгрия не выживет без поставок нефти из России — Сийярто
0
682
20:40 02.09.2024
Путин учредил медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
0
682

Возврат к списку