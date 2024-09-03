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НОВОСТИ

Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование

10:05 03.09.2024

Руководитель никогда не портил настроение каждому третьему россиянину (31%). Однако 12% респондентов заявили, что ежедневно у них портится настроение из-за общения с начальством. У 11% настроение портится несколько раз в неделю, у 22% — несколько раз в месяц, у 20% — несколько раз в год.

Среди тех, кому начальство портит настроение, чаще всего респонденты жалуются на неумение планировать задачи (53%), перекладывание ответственности на подчинённых (43%) и необоснованную критику (35%).

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.  RT

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