Начальство не портит настроение только 31% россиян - исследование

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Руководитель никогда не портил настроение каждому третьему россиянину (31%). Однако 12% респондентов заявили, что ежедневно у них портится настроение из-за общения с начальством. У 11% настроение портится несколько раз в неделю, у 22% — несколько раз в месяц, у 20% — несколько раз в год.

Среди тех, кому начальство портит настроение, чаще всего респонденты жалуются на неумение планировать задачи (53%), перекладывание ответственности на подчинённых (43%) и необоснованную критику (35%).

Всего в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. RT