Сбер: Разворот экономики на восток затрагивает и электроэнергетику
10:35 03.09.2024
Одним из драйверов развития корпоративного бизнеса на Дальнем Востоке является электроэнергетика. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«Реализуется масштабный разворот экономики на восток, он затрагивает и электроэнергетику: формируется 3-я ценовая зона, сетевая инфраструктура, строится и модернизируется оборудование. До 2029 года запланирован ввод 3 ГВт мощностей, дополнительно, по нашим оценкам, потребуется еще порядка 2 ГВт, объем инвестиций на строительство и модернизацию генерирующих мощностей составит примерно 1 трлн руб. Для обеспечения сетевой инфраструктуры потребуется еще 250 млрд руб.», – перечислил Александр Ведяхин.
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