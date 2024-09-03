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Запад отравил атмосферу Олимпийских игр — Сигал

11:05 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад возмутительным образом отравил атмосферу Олимпийских игр, позволив себе отстранить от участия ряд стран. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«До сих пор на Олимпийских играх создавали атмосферу, в которой люди из всех стран могли принять участие в состязаниях без предвзятости и предубеждений, независимо от взглядов, религии, культуры. Все могли дружно соревноваться друг с другом, и я считаю, что это очень хорошо для человечества. Однако в последнее время некоторые страны, руководствуясь своими собственными интересами, отравили Олимпийские игры, и организаторы Олимпийских игр поддались этому, запретив определенным странам и людям участвовать в соревнованиях, что крайне возмутительно», — сказал Сигал.

Он подчеркнул, что «все страны имеют равное право на участие». «Ни одна страна не имеет права изолировать другую, — продолжил он. — Однако сейчас мы действительно живем в очень непростые и нестабильные времена».

По словам спецпредставителя МИД РФ, даже на фоне сложной геополитической обстановки стороны должны не выбирать конфронтацию, а «принять свои различия, чтобы суметь вместе сесть за стол и решить проблемы при помощи диалога».

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