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НОВОСТИ

Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения

11:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«Любас добровольно вступил в организованную группу для совершения планируемого террористического акта — высадки на территории Черноморского района Республики Крым, проведения фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказал представитель суда.

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