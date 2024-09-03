Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения
11:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.
«Любас добровольно вступил в организованную группу для совершения планируемого террористического акта — высадки на территории Черноморского района Республики Крым, проведения фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказал представитель суда.
НОВОСТИ
- 12:00 03.09.2024
- Власти Молдавии в погоне за похвалами Запада заразились «синдромом Горбачева» — Тарлев
- 11:32 03.09.2024
- Экстремальная жара может привести к разрушению мостов в США — NYT
- 11:12 03.09.2024
- В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»
- 11:05 03.09.2024
- Запад отравил атмосферу Олимпийских игр — Сигал
- 11:00 03.09.2024
- Площадь нового строительства жилья в РФ за 8 месяцев выросла на 13%
- 10:55 03.09.2024
- Сбер активно помогает развитию дальневосточной рыболовной отрасли
- 10:42 03.09.2024
- Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тысяч корпоративных клиентов
- 10:35 03.09.2024
- Сбер: Разворот экономики на восток затрагивает и электроэнергетику
- 10:32 03.09.2024
- Chery возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ — Forbes
- 10:20 03.09.2024
- МУС следует бояться попыток исполнить их ордер против Путина — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать