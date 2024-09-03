Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения спецназначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

«Любас добровольно вступил в организованную группу для совершения планируемого террористического акта — высадки на территории Черноморского района Республики Крым, проведения фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме», — сказал представитель суда.