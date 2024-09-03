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Экстремальная жара может привести к разрушению мостов в США — NYT

11:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальное потепление ускоряет износ мостов и может спровоцировать их массовое обрушение в США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, экстремальная жара и участившиеся наводнения, спровоцированные климатическими изменениями, ускоряют разрушение конструкций мостов в США. «Становится так жарко, что <…> эти мосты могут буквально развалиться как [игрушечные домики]», — приводит издание слова профессора университета штата Колорадо в Боудлере Пола Чиновски. Мосты построены из материалов, не предназначенных для того, чтобы выдерживать резкие перепады температур, указывает NYT. Основной причиной разрушения мостов в США эксперты называют эрозию грунтовых отложений около фундаментов конструкций. Этот процесс усугубляют обильные осадки, связанные с глобальным потеплением.

Издание отмечает, что часть американских мостов, построенных до 1960 года, нуждалась в ремонте еще до проявления климатического воздействия на конструкции. По результатам исследования, глобальное потепление может привести к разрушению четверти стальных мостов в США к 2050 году.

По данным газеты, в 2024 году температура воздуха в США достигла рекордных за всю историю наблюдений показателей, из-за чего пострадала значительная часть инфраструктуры страны.

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