Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тысяч корпоративных клиентов
10:42 03.09.2024
Корпоративный бизнес Сбера на Дальнем Востоке активно развивается, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсанту» .
«Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов. За год клиентская база выросла более чем на 2%», – сообщил он.
Дальний Восток характеризуется одним из самых высоких продуктовых проникновений и динамичным ростом доходов, рассказал представитель Сбера. «Все сегменты бизнеса активно развиваются, около половины доходов приходится на крупнейший, крупный и средний бизнес», – отметил Александр Ведяхин.
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