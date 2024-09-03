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НОВОСТИ

Сбер активно помогает развитию дальневосточной рыболовной отрасли

10:55 03.09.2024

Сбер активно помогает развитию дальневосточной рыболовной отрасли. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Нашим базовым продуктом для компаний отрасли является инвестиционное кредитование, – сказал он. – Сбер более 20 лет кредитует рыбаков «длинными» деньгами, позволяя финансировать любые проекты, начиная от сделок M&A и приобретения подержанного флота до участия в крабовых аукционах. За эти годы мы накопили значительный объем экспертизы и готовы помочь структурировать практически любую сделку даже в условиях дефицита собственного капитала у компании».

В арсенале Сбера есть весь спектр базовых расчетных и гарантийных инструментов, подчеркнул Александр Ведяхин. «С учетом вызовов, с которыми столкнулась отрасль в последнее время, мы также развиваем направление консалтинга и инжиниринга по направлению строительства рыбопромыслового флота, а также готовы помогать компаниям с поиском поставщиков судового оборудования, недоступного в России», – рассказал он.

В 2023 году Сбер провел активную работу с клиентами рыбной отрасли и помог им принять участие во второй волне крабовых аукционов, отметил Александр Ведяхин. «Банк разработал индивидуальные подходы к заемщикам, занимающимся выловом краба. К примеру, были увеличены сроки кредитования, сделан более гибким подход к такому показателю, как максимальный размер долговой нагрузки», – сообщил он.

«Клиентам рыбной и крабовой отраслей Сбер предлагает продукты для цифровой трансформации бизнеса. Совместно с клиентами, занимающимися выловом водно-биологических ресурсов в Дальневосточном бассейне, ведем работу по прогнозированию объемов вылова и оптимизации маршрутов судов. Собираем данные для обучения модели», – добавил Александр Ведяхин.

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