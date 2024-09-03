Отношения между Францией и Нигером фактически дошли до стадии полного разрыва — СМИ
12:05 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фактически полный разрыв дипломатических отношений наблюдается между Парижем и Ниамеем после прихода к власти в Нигере военных, западноафриканская страна проводит по отношению к Франции наиболее жесткую политику среди членов Альянса государств Сахеля. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на европейский дипломатический источник.
«Из трех сахельских стран, в которых к власти пришли военные, Нигер принимает самые радикальные решения. На дипломатическом уровне наблюдается полный разрыв отношений между Ниамеем и Парижем», — рассказал источник журналу. По его словам, помимо закрытия посольства Франции в Нигере, также в Ниамее прекратила работу французская школа. Кроме того, как указывает собеседник издания, Франция отказалась от совместного управления Французским институтом в Нигере, который был «символом культурной мягкой силы Парижа» в стране.
По оценкам журнала, в Нигере на момент военного переворота в июле 2023 года проживало около 600 французов, большая часть из них покинула страну, а посольство Франции представляет собой «лишь собственную тень». Оказание всех консульских услуг остановлено, пишет издание. Отмечается, что жителям Нигера приходится обращаться за шенгенской визой в испанское консульство, при этом для туристических и деловых виз предусмотрены квоты. В то же время оставшиеся в Нигере французы вынуждены решать административные вопросы онлайн или отправляться в посольства Франции в соседних странах. Как подчеркивает издание, Ниамей лишил полномочий посла Нигера во Франции Айшату Буламу Кане, которая выступила против военного мятежа, но не назначил нового дипломата на ее место.
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