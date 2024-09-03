0
0
5
НОВОСТИ

Отношения между Францией и Нигером фактически дошли до стадии полного разрыва — СМИ

12:05 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фактически полный разрыв дипломатических отношений наблюдается между Парижем и Ниамеем после прихода к власти в Нигере военных, западноафриканская страна проводит по отношению к Франции наиболее жесткую политику среди членов Альянса государств Сахеля. Об этом сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на европейский дипломатический источник.

«Из трех сахельских стран, в которых к власти пришли военные, Нигер принимает самые радикальные решения. На дипломатическом уровне наблюдается полный разрыв отношений между Ниамеем и Парижем», — рассказал источник журналу. По его словам, помимо закрытия посольства Франции в Нигере, также в Ниамее прекратила работу французская школа. Кроме того, как указывает собеседник издания, Франция отказалась от совместного управления Французским институтом в Нигере, который был «символом культурной мягкой силы Парижа» в стране.

По оценкам журнала, в Нигере на момент военного переворота в июле 2023 года проживало около 600 французов, большая часть из них покинула страну, а посольство Франции представляет собой «лишь собственную тень». Оказание всех консульских услуг остановлено, пишет издание. Отмечается, что жителям Нигера приходится обращаться за шенгенской визой в испанское консульство, при этом для туристических и деловых виз предусмотрены квоты. В то же время оставшиеся в Нигере французы вынуждены решать административные вопросы онлайн или отправляться в посольства Франции в соседних странах. Как подчеркивает издание, Ниамей лишил полномочий посла Нигера во Франции Айшату Буламу Кане, которая выступила против военного мятежа, но не назначил нового дипломата на ее место.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 03.09.2024
Власти Молдавии в погоне за похвалами Запада заразились «синдромом Горбачева» — Тарлев
0
17
11:32 03.09.2024
Экстремальная жара может привести к разрушению мостов в США — NYT
0
109
11:20 03.09.2024
Участник попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорен к 20 годам заключения
0
109
11:12 03.09.2024
В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»
0
110
11:05 03.09.2024
Запад отравил атмосферу Олимпийских игр — Сигал
0
131
11:00 03.09.2024
Площадь нового строительства жилья в РФ за 8 месяцев выросла на 13%
0
127
10:55 03.09.2024
Сбер активно помогает развитию дальневосточной рыболовной отрасли
0
126
10:42 03.09.2024
Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тысяч корпоративных клиентов
0
144
10:35 03.09.2024
Сбер: Разворот экономики на восток затрагивает и электроэнергетику
0
157
10:32 03.09.2024
Chery возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ — Forbes
0
209

Возврат к списку