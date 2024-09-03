Осужденный житель Севастополя признался в передаче ГУР данных о лодках с «Калибрами»
12:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Севастополя, осужденный на 16 лет колонии, признался, что передавал Главному управлению разведки Украины (ГУР) данные о перемещении лодок с «Калибрами», местах их базирования и точках размещения ПВО. Об этом он сообщил на видео, предоставленном в ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«На следующий день он [сотрудник ГУР] позвонил, разговор проходил на русском, выразил признательность за сотрудничество, поставил задачу о том, что ему нужна информация о центральном входе в симферопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения, точки ПВО, которые их прикрывают, то есть эта информация его интересовала», — рассказал осужденный.
Кроме того, по его словам, в дальнейшем представитель спецслужбы Украины интересовался передвижением кораблей и подводных лодок, несущих ракеты дальнего действия «Калибр», оповещением о взлете авиации с аэропорта Бельбек и, по возможности, фиксации места базирования носителей «Калибров» в бухте. «Все это передавалось через мессенджер телеграм», — отметил мужчина.
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