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Вертолет, пропавший на границе с Бурятией, потерпел крушение, на борту было 6 человек

12:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек находились на борту вертолета, пропавшего с радаров на границе Иркутской области с Бурятией. По предварительным данным, он потерпел крушение, сообщил ТАСС представитель центра поиска и спасения МЧС России.

«На борту шесть человек. Предположительно, потерпел аварию», — сказал собеседник агентства.

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