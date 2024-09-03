Вертолет, пропавший на границе с Бурятией, потерпел крушение, на борту было 6 человек

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек находились на борту вертолета, пропавшего с радаров на границе Иркутской области с Бурятией. По предварительным данным, он потерпел крушение, сообщил ТАСС представитель центра поиска и спасения МЧС России.

«На борту шесть человек. Предположительно, потерпел аварию», — сказал собеседник агентства.