Проект газопровода из РФ в Китай через Монголию сейчас проходит госэкспертизу — Путин
13:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уверен в перспективности сотрудничества с Монголией в газовой сфере. По итогам переговоров с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом глава российского государства сообщил о проведении экспертизы проекта газопровода, который пройдет из РФ в Китай через Монголию.
«Видим хорошие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Завершена разработка проектной документации газопровода „Союз Восток“ протяженностью почти в тысячу километров, который соединит Россию, Монголию и Китай. В настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду», — сказал Путин.
Он уточнил, что «речь идет не просто о транзите российского газа через Монголию: рассматривается возможность поставок этого топлива и для монгольских потребителей». «Газпром» готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», — заверил российский лидер.
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