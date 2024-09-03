В Британии число уличных краж за год выросло на 150%

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число уличных краж в Великобритании за прошлый год возросло на 150%. Как сообщило МВД Соединенного Королевства, около 78 тысяч человек стали жертвами преступников, которые чаще всего забирали мобильные телефоны и сумки.

По данным властей, в среднем на улицах Англии и Уэльса ежедневно фиксируется более 200 краж, что является самым высоким показателем более чем за 10 лет и что на 60% выше среднего ежегодного значения за последние 12 лет. В свете этого в британском МВД заявили, что проведут дискуссии с технологическими компаниями об усовершенствовании функций блокировки смартфонов после кражи, чтобы снизить продажи украденных аппаратов на вторичном рынке.