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НОВОСТИ

В Британии число уличных краж за год выросло на 150%

13:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число уличных краж в Великобритании за прошлый год возросло на 150%. Как сообщило МВД Соединенного Королевства, около 78 тысяч человек стали жертвами преступников, которые чаще всего забирали мобильные телефоны и сумки.

По данным властей, в среднем на улицах Англии и Уэльса ежедневно фиксируется более 200 краж, что является самым высоким показателем более чем за 10 лет и что на 60% выше среднего ежегодного значения за последние 12 лет. В свете этого в британском МВД заявили, что проведут дискуссии с технологическими компаниями об усовершенствовании функций блокировки смартфонов после кражи, чтобы снизить продажи украденных аппаратов на вторичном рынке.

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