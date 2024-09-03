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НОВОСТИ

Директор Института механики СО РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену

13:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку, признав его виновным в госизмене, передает корреспондент ТАСС из суда.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал судья.

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