Директор Института механики СО РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку, признав его виновным в госизмене, передает корреспондент ТАСС из суда.

«Мосгорсуд признал виновным Шиплюка по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — сказал судья.