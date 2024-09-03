Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
14:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции разрабатывает проект концепции уголовно-правовой политики России, которая расширяет основания для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом на коллегии Минюста сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
«Важным направлением работы является реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В стадии разработки находится проект концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Его приоритет — обеспечение адекватности регулирования запросам общества и государства. Большое внимание в проекте уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы», — сказал он.
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