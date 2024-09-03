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В Чечне задержан бывший мэр столицы Ингушетии, находившийся в федеральном розыске

14:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший мэр Магаса Усман Аушев, находившийся в федеральном розыске по делу о превышении полномочий и мошенничестве, задержан в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Аушев объявлен в федеральный розыск после выявления полицией фактов мошенничества и превышения должностных полномочий.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по Ингушетии совместно с сыщиками регионального УФСБ России установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном. Ранее экс-градоначальник был уличен полицейскими Ингушетии в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

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