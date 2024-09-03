Концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами в одном месте надо исключить — Минюст

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции считает, что для предотвращения бунтов в местах лишения свободы необходимо исключить концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами в одном учреждении.

«Конечно, представляется необходимым изменение нормативно-правовой базы, в частности, следует исключать концентрацию в одном учреждении осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности экстремистской идеологии», — заявил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии министерства.