ЕС напомнил Турции, что она, как кандидат в члены сообщества, должна соблюдать его ценности

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, однако она все еще является страной — кандидатом на вступление в Евросоюз и должна соблюдать ценности сообщества. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя сообщения о том, что Анкара намерена присоединиться к БРИКС.

«Турция, как и любое другое государство, имеет право решать, что лучше для нее. Что касается наших отношений, то Турция является страной — кандидатом на вступление в ЕС, у нас есть таможенный союз и очень хорошие торговые отношения», — сказал он. По словам Стано, страны-кандидаты должны уважать ценности ЕС и обязательства в рамках договоренностей. «Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей. При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», — добавил он.