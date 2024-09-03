ЕС напомнил Турции, что она, как кандидат в члены сообщества, должна соблюдать его ценности
15:12 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, однако она все еще является страной — кандидатом на вступление в Евросоюз и должна соблюдать ценности сообщества. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя сообщения о том, что Анкара намерена присоединиться к БРИКС.
«Турция, как и любое другое государство, имеет право решать, что лучше для нее. Что касается наших отношений, то Турция является страной — кандидатом на вступление в ЕС, у нас есть таможенный союз и очень хорошие торговые отношения», — сказал он. По словам Стано, страны-кандидаты должны уважать ценности ЕС и обязательства в рамках договоренностей. «Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей. При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», — добавил он.
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