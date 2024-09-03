ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 400 человек — МО РФ
15:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 400 человек, а также 12 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также 3 артиллерийских орудия, 1 пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 03.09.2024
- США близки с соглашению о передаче Украине ракет большой дальности JASSM — Reuters
- 16:12 03.09.2024
- Британия откажется от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей — Минобороны
- 16:00 03.09.2024
- В РФ в этом году совершено 23 847 преступлений, число особо тяжких выросло на 12% — СК
- 15:12 03.09.2024
- ЕС напомнил Турции, что она, как кандидат в члены сообщества, должна соблюдать его ценности
- 15:00 03.09.2024
- Концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами в одном месте надо исключить — Минюст
- 14:32 03.09.2024
- В Чечне задержан бывший мэр столицы Ингушетии, находившийся в федеральном розыске
- 14:12 03.09.2024
- В 2025 году в России заработает реестр злостных должников по алиментам
- 14:00 03.09.2024
- Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
- 13:38 03.09.2024
- Сбер и СберСтрахование выпускают цифровые финансовые активы на космические запуски
- 13:32 03.09.2024
- Директор Института механики СО РАН Шиплюк получил 15 лет колонии за госизмену
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать