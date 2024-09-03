ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 400 человек — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 400 человек, а также 12 бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также 3 артиллерийских орудия, 1 пусковая установка РСЗО, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса, станция РЭБ, 12 автомобилей», — отметили в ведомстве.