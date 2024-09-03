Британия откажется от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей — Минобороны

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритании придется отказаться от некоторых военных программ в связи с непростой финансовой ситуацией в стране. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, слова которого приводит газета The Daily Telegraph.

«Правительство действует в условиях, когда финансовое состояние гораздо хуже, чем кто-либо мог подумать перед выборами. Вероятно, это самое худшее наследие [предыдущего] правительства на моей памяти, поэтому премьер-министр [Кир Стармер] и канцлер [казначейства Рейчел Ривс] говорили о трудных решениях, которые мы не хотели и не думали принимать», — сказал Хили.

Он добавил, что правительство лейбористов, сформированное по итогам парламентских выборов 4 июля, должно будет пойти на непопулярные меры, «в том числе в вопросе обороны», чтобы «поставить под контроль государственные финансы и вернуться к росту экономики».