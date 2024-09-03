США близки с соглашению о передаче Украине ракет большой дальности JASSM — Reuters

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Об этом сообщило со ссылкой на американских официальных лиц агентство Reuters.

По его данным, США «близки к соглашению о передаче Украине JASSM». Ожидается, что о включении этих ракет класса «воздух — земля» в пакет вооружений Киеву «будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято», отметило агентство.

По словам одного из американских чиновников, «предпринимались попытки» с целью создания возможностей запуска этих имеющихся на вооружении у Украины ракет «с истребителей незападных стран».