Обрабатывающая промышленность РФ может вырасти на 6,8% по итогам года — Мантуров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост производства в обрабатывающей промышленности может составить 6,8% по итогам текущего года. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках Восточного экономического форума.

«Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», — сказал он.