В РФ почти на 70% выросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти на 70% возросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов, они выказывают негативное отношение и к участникам специальной военной операции, и к коренному населению. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам прошедшего под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», — сказали в пресс-службе.