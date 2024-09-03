0
0
121
НОВОСТИ

В РФ почти на 70% выросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов

17:12 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти на 70% возросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов, они выказывают негативное отношение и к участникам специальной военной операции, и к коренному населению. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам прошедшего под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.

«На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 03.09.2024
Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $75 за баррель
0
56
17:32 03.09.2024
РФ и Монголия сосредоточены на своих отношениях, а не «сигналах Западу» — Песков
0
107
17:13 03.09.2024
Певец Александр Буйнов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
129
17:00 03.09.2024
Обрабатывающая промышленность РФ может вырасти на 6,8% по итогам года — Мантуров
0
146
16:32 03.09.2024
США близки с соглашению о передаче Украине ракет большой дальности JASSM — Reuters
0
234
16:12 03.09.2024
Британия откажется от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей — Минобороны
0
209
16:00 03.09.2024
В РФ в этом году совершено 23 847 преступлений, число особо тяжких выросло на 12% — СК
0
215
15:32 03.09.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 400 человек — МО РФ
0
275
15:12 03.09.2024
ЕС напомнил Турции, что она, как кандидат в члены сообщества, должна соблюдать его ценности
0
301
15:00 03.09.2024
Концентрацию заключенных с экстремистскими взглядами в одном месте надо исключить — Минюст
0
285

Возврат к списку