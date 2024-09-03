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НОВОСТИ

РФ и Монголия сосредоточены на своих отношениях, а не «сигналах Западу» — Песков

17:32 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уважение, с которым президента России Владимира Путина принимают в Монголии, не связано с какими-либо «сигналами Западу»: Москва и Улан-Батор давно развивают двусторонние отношения и не считают нужным что-то кому-то доказывать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ни у кого — ни у Монголии, ни у России — не стоит задачи что-то показывать западным странам. Мы являемся соседями, ближайшими соседями. И мы преследуем задачу развития наших двусторонних отношений, которые, тем более, имеют очень глубокие исторические корни, прекрасные, славные традиции, на которые мы и опираемся, глядя на наше будущее. И у нас нет задачи кому-то что-то показывать», — подчеркнул он.

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