Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $75 за баррель

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 3 января 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:07 мск, цена Brent снижалась на 2,9%, до $74,92 за баррель.