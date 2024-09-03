Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $75 за баррель
18:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 3 января 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 16:07 мск, цена Brent снижалась на 2,9%, до $74,92 за баррель.
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