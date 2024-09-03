Израиль считает позорным ограничение Лондоном экспорта ему оружия

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля считают позорным и ошибочным решение Великобритании ограничить поставки вооружений израильской стороне. Такая оценка приводится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Через несколько дней после того, как [движение] ХАМАС казнило шесть израильских заложников, правительство Соединенного Королевства приостановило действие 30 лицензий на оружие для Израиля. Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — террористическую организацию, осуществляющую геноцид, жестоко убившую 1 200 человек 7 октября [2023 года], включая 14 британских граждан», — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети X.

В тексте подчеркивается, что радикалы из палестинского движения ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа более 100 заложников, в том числе пять британских подданных. «Вместо того, чтобы поддержать Израиль, дружественную демократическую страну, защищающуюся от варварства, ошибочное решение Британии лишь ободрит ХАМАС», — отмечается в заявлении.