Израиль считает позорным ограничение Лондоном экспорта ему оружия
18:40 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Израиля считают позорным и ошибочным решение Великобритании ограничить поставки вооружений израильской стороне. Такая оценка приводится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Через несколько дней после того, как [движение] ХАМАС казнило шесть израильских заложников, правительство Соединенного Королевства приостановило действие 30 лицензий на оружие для Израиля. Это позорное решение не изменит решимости Израиля победить ХАМАС — террористическую организацию, осуществляющую геноцид, жестоко убившую 1 200 человек 7 октября [2023 года], включая 14 британских граждан», — говорится в заявлении, размещенном на официальной странице канцелярии премьер-министра Израиля в соцсети X.
В тексте подчеркивается, что радикалы из палестинского движения ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа более 100 заложников, в том числе пять британских подданных. «Вместо того, чтобы поддержать Израиль, дружественную демократическую страну, защищающуюся от варварства, ошибочное решение Британии лишь ободрит ХАМАС», — отмечается в заявлении.
НОВОСТИ
- 19:20 03.09.2024
- Причиной отравления свыше 200 человек в Кабардино-Балкарии могла стать водопроводная вода
- 18:53 03.09.2024
- «Роснефть» в Уфе будет готовить иностранных студентов
- 18:50 03.09.2024
- Подмосковье продолжает помогать участникам СВО
- 18:00 03.09.2024
- Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $75 за баррель
- 17:32 03.09.2024
- РФ и Монголия сосредоточены на своих отношениях, а не «сигналах Западу» — Песков
- 17:13 03.09.2024
- Певец Александр Буйнов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 17:12 03.09.2024
- В РФ почти на 70% выросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов
- 17:00 03.09.2024
- Обрабатывающая промышленность РФ может вырасти на 6,8% по итогам года — Мантуров
- 16:32 03.09.2024
- США близки с соглашению о передаче Украине ракет большой дальности JASSM — Reuters
- 16:12 03.09.2024
- Британия откажется от ряда военных разработок из-за финансовых трудностей — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать