Причиной отравления свыше 200 человек в Кабардино-Балкарии могла стать водопроводная вода
19:20 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водопроводная вода могла стать причиной вспышки кишечной инфекции в городе Баксане Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Ранее в тееграм-канале прокуратуры региона сообщили, что более 200 человек обратились за помощью к медикам с признаками отравления в Баксане.
«По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой», — говорится в сообщении ведомства.
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