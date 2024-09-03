При ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве убиты или ранены свыше 300 боевиков
20:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах.
«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — сказал собеседник агентства.
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