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При ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве убиты или ранены свыше 300 боевиков

20:00 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом ТАСС сообщил источник в военных кругах.

«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — сказал собеседник агентства.

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