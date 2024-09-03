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Грузия не допустит, чтобы жизнь в ней стала похожа на открытие Олимпиады — правящая партия

20:40 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии принимают закон против пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), чтобы жизнь в стране не стала похожа на открытие Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«Потому грузинская церковь, патриархия и грузинское руководство стоят на защите борьбы с пропагандой ЛГБТ, что эти вызовы все хорошо осознали. И если кто-то сомневается, что сегодня это не представляет вызова, пусть хорошо пересмотрит открытие Олимпиады. Мы обеспечим то, чтобы жизнь в этой стране не стала похожа на открытие Олимпиады», — заявил Мдинарадзе журналистам.

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