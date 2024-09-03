Польша намерена построить завод по производству боеприпасов для нужд НАТО и Украины — Дуда

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши намерены построить завод по производству боеприпасов для обеспечения потребностей НАТО и Украины. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на открытии 32-й Международной выставки оборонной промышленности в городе Кельце.

«Да, завод [по производству] боеприпасов — это то, что нам очень нужно. Не только нам, но и всему Североатлантическому альянсу <…> И мы — в рамках ответственности за нашу безопасность и безопасность альянса в целом — построим эту фабрику для того, чтобы иметь здесь на месте возможности по обеспечению [войск боеприпасами]», — заявил Дуда, слова которого приводятся на сайте президентской канцелярии. В связи с этим он также призвал не забывать о «потребности [в боеприпасах], которая сегодня имеется у Украины для защиты своей территории».