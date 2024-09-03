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Байден рассказал, что Секретная служба запретила ему подходить к скоплениям людей

22:40 03.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США запретила американскому президенту Джо Байдену подходить к большим скоплениям людей из соображений безопасности. Глава государства рассказал об этом журналистам на территории Белого дома после отпуска, проведенного в штате Делавэр.

«Чувствую себя хорошо — за исключением того, что я больше не могу подходить к толпе, Секретная служба мне не разрешает», — цитирует американского лидера пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о причинах такого решения Секретной службы, которая, в частности, охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров, Байден подчеркнул: «Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить».

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