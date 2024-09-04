РФ учитывает, что ВСУ будут пытаться наносить удары вглубь ее территории — Песков
09:05 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары по России американским оружием уже наносятся, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая, в частности, на вопрос о реакции Москвы в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американским оружием.
«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары вглубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал представитель Кремля.
Поэтому, заключил он, «фундаментально ничего не изменится».
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