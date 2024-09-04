0
0
91
НОВОСТИ

РФ учитывает, что ВСУ будут пытаться наносить удары вглубь ее территории — Песков

09:05 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары по России американским оружием уже наносятся, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории РФ. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая, в частности, на вопрос о реакции Москвы в случае, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по России американским оружием.

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары вглубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал представитель Кремля.

Поэтому, заключил он, «фундаментально ничего не изменится».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:20 04.09.2024
Силы ЧФ уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
0
35
09:00 04.09.2024
ПВО за ночь сбила 4 украинских БПЛА над Курской, Белгородской областями и Черным морем
0
92
08:58 04.09.2024
Сбер поможет бизнесу оптимизировать и озеленить логистику светлых нефтепродуктов
0
73
08:54 04.09.2024
Зампред Сбера Кузнецов: Мошенники обманным путем получают доступ к «Госуслугам»
0
92
08:52 04.09.2024
Зампред Сбера Кузнецов: По итогам года кибермошенники могут похитить у россиян 300 миллиардов рублей
0
89
08:50 04.09.2024
Сбербанк отразил крупнейшую DDoS-атаку в своей истории
0
93
22:40 03.09.2024
Байден рассказал, что Секретная служба запретила ему подходить к скоплениям людей
0
590
22:00 03.09.2024
Юдаева приступит в МВФ к обязанностям исполнительного директора от РФ 1 ноября
0
628
21:20 03.09.2024
Польша намерена построить завод по производству боеприпасов для нужд НАТО и Украины — Дуда
0
619
20:40 03.09.2024
Грузия не допустит, чтобы жизнь в ней стала похожа на открытие Олимпиады — правящая партия
0
711

Возврат к списку