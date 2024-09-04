Силы ЧФ уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
09:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера в северо-западной акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — сообщили в российском военном ведомстве.
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