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НОВОСТИ

Силы ЧФ уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море

09:20 04.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера в северо-западной акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера», — сообщили в российском военном ведомстве.

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